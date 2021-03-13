"Барселона" следит за прогрессом вингера "Севильи"

Вингер "Севильи" Брайан Хиль, выступающий на правах аренды за "Эйбар", может продолжить карьеру в "Барселоне".

Скауты "сине-гранатовых" уже давно следят за прогрессом 20-летнего футболиста. По его игре составлено более 40 отчётов.

Сумма отступных в контракте перспективного испанца составляет 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Хиль сыграл за "Эйбар" 19 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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