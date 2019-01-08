"Барселона" следит за пятью игроками

"Барселона" представила список игроков, которые смогут усилить линию атаки в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

Клуб обеспокоен возрастом Луиса Суареса и отказом Мунира Эль-Хаддади подписывать новый контракт с каталонским клубом.



По данным издания, в список футболистов, за которыми следят скауты клуба, попали Кшиштоф Пёнтек ("Дженоа"), Николя Пепе ("Лилль"), Макси Гомес ("Сельта"), Лука Йович ("Айнтрахт") и Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").



"Барселона" с 40 баллами занимает 1 строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

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