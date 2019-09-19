"Барселона" следит за рекордсменом Лиги Чемпионов

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"Барселона" следит за рекордсменом Лиги Чемпионов

"Барселона" проявляет интерес к норвежскому нападающему "Ред Булл Зальцбург" Эрлингу Холанду, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, представители каталонского клуба следили за форвардом еще летом во время молодежного чемпионата мира в Польше. Тогда Холанд в одном из матчей забил девять голов.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Генком" (6:2) Холанд отметился хет-триком и стал первым футболистом в истории турнира, который забил три гола в первом тайме своего дебютного матча.

19-летний Холанд выступает за "Ред Булл" с января 2019 года. Всего он провел за австрийский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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