"Барселона" следит за ситуацией с ключевым хавбеком ПСЖ

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"Барселона" следит за ситуацией с ключевым хавбеком ПСЖКаталонская "Барселона" следит за ситуацией с ключевым полузащитником ПСЖ Адрианом Рабьо, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" вполне могут предпринять попытки подписать 23-летнего хавбека парижан, если тот не сможет договориться со своим клубом об условиях нового контракта.

В нынешнем сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 47 матчах за ПСЖ. Его контракт с "красно-синими" рассчитан до лета 2019-го года.

Напомним, "Барселона" не намерена расставаться с Дембеле. | soccernews.ru

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