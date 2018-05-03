"Барселона" следит за ситуацией с Мартиалем

Теги барселонаманчестер юнайтедантони мартиальусман дембеле

"Барселона" следит за ситуацией с МартиалемКаталонская "Барселона" следит за ситуацией с вингером "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалем, информирует ESPN.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" вполне могут по окончанию текущего сезона включиться в борьбу за 22-летнего игрока "красных дьяволов" ввиду разочарования, связанного с игрой в текущем сезоне своего футболиста линии атаки Усмана Дембеле, приобретенного прошлым летом за 115 миллионов евро у дортмундской "Боруссии".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля. | soccernews.ru

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