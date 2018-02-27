"Барселона" следит за ситуацией с Погба

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"Барселона" следит за ситуацией с Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Tribalfootball.

По информации источника, каталонский клуб следит за ситуацией с французом, который попал в немилость к главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

При этом отмечается, что "Барселона" не намерена платить за Погба более 100 миллионов евро, требуемые "МЮ". Кроме того, "сине-гранатовые" не горят желанием вновь сотрудничать со скандальным агентом футболиста Мино Райолой

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