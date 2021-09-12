"Барселона" следит за Тилемансом

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"Барселона" следит за ТилемансомФото: инстаграм Тилеманса/Автор неизвестен

Будущее полузащитника сборной Бельгии и "Лестер Сити" Юри Тилеманса остается неопределенным.

Как сообщает Фернандо Поло, бельгиец очень нравится "Барселоне", однако не является приоритетным вариантом.

По информации источника, на игрока сейчас претендуют "Реал Мадрид", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Отмечается, что на данный момент он не хочет продлевать контракт с "Лестером", который истекает в 2023 году.

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