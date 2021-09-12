"Барселона" следит за Тилемансом
Фото: инстаграм Тилеманса/Автор неизвестен
Будущее полузащитника сборной Бельгии и "Лестер Сити" Юри Тилеманса остается неопределенным.
Как сообщает Фернандо Поло, бельгиец очень нравится "Барселоне", однако не является приоритетным вариантом.
По информации источника, на игрока сейчас претендуют "Реал Мадрид", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
Отмечается, что на данный момент он не хочет продлевать контракт с "Лестером", который истекает в 2023 году.
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|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|36
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|Саутгемптон
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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