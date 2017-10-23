"Барселона" следит за тремя игроками "Тоттенхэма"

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"Барселона" следит за тремя игроками "Тоттенхэма"Каталонская "Барселона" следит сразу за тремя игроками лондонского "Тоттенхэма", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в сферу интересов "сине-гранатовых" входят защитник Давинсон Санчес и полузащитники Кристиан Эриксен и Деле Алли. Игру этой троицы во вчерашнем матче "шпор" против "Ливерпуля" просмотрел спортивный директор каталонского гранда Роберт Фернандес.

Напомним, "Барселона" следит за двумя игроками "РБ Лейпциг". | soccernews.ru

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