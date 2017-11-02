"Барселона" следит за защитником "Интера"

Каталонская "Барселона" следит за защитником миланского "Интера" Миланом Шкриньяром, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, предпринять попытки подписать 22-летнего бека "нерадзурри" "сине-гранатовые" могут уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Шкриньяр забил 2 гола в 11 матчах за "Интер".

Напомним, "Барселона" готовится подписать двух игроков "РБ Лейпциг". | soccernews.ru