"Барселона" следит за звездным игроком из Серии А

Теги барселонасергей милинкович-савичлацио

"Барселона" следит за звездным игроком из Серии АКаталонская "Барселона" проявляет интерес к полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, информирует sport.es.

По сведениям издания, скауты "сине-гранатовых" следили за действиями 23-летнего хавбека во время вчерашнего матча "орлов" против "Пармы".

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 10 играх за "Лацио".

Напомним,  своим положением в "Барселоне" недовольны сразу восемь игроков. | soccernews.ru

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