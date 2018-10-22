"Барселона" следит за звездным игроком из Серии А

Каталонская "Барселона" проявляет интерес к полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, информирует sport.es.

По сведениям издания, скауты "сине-гранатовых" следили за действиями 23-летнего хавбека во время вчерашнего матча "орлов" против "Пармы".

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 10 играх за "Лацио".

Напомним, своим положением в "Барселоне" недовольны сразу восемь игроков. | soccernews.ru