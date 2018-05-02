"Барселона" следит за звездой "Лацио"

Теги барселоналациосергей милинкович-савич

"Барселона" следит за звездой "Лацио"Каталонская "Барселона" следит за звездой римского "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" высоко оценивают потенциал 23-летнего полузащитника "орлов", поэтому ближайшим летом они будут готовы рассмотреть вопрос о его приобретении. Однако препятствием на пути возможного переезда серба на "Камп Ноу" может стать его трансферная стоимость в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матча за "Лацио".

Напомним, Вальверде одобрил только одно летнее подписание "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
Полная таблица

топ-5 тегов