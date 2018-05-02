"Барселона" следит за звездой "Лацио"

Каталонская "Барселона" следит за звездой римского "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" высоко оценивают потенциал 23-летнего полузащитника "орлов", поэтому ближайшим летом они будут готовы рассмотреть вопрос о его приобретении. Однако препятствием на пути возможного переезда серба на "Камп Ноу" может стать его трансферная стоимость в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матча за "Лацио".

Напомним, Вальверде одобрил только одно летнее подписание "Барселоны". | soccernews.ru