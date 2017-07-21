Каталонская "Барселона" сменила свою приоритетную трансферную цель, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, смена агента полузащитником французского ПСЖ Марко Верратти окончательно "убила" интерес "сине-гранатовых" к итальянцу ввиду того, что у испанского гранда сложились натянутые отношения с его новым представителем Мино Райолой. Ввиду этого, "Барса" переключила свое внимание с 24-летнего хавбека парижан на форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, который уже давно входит в интересы каталонского клуба.

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