"Барселона" смирилась, что "Бавария" не выкупит Коутиньо даже по скидочной цене

"Барселона" уверена, что "Бавария" откажется выкупать хавбека Филиппе Коутиньо по окончании аренды.

По сведениям Diario Sport, руководство каталонцев может еще раз отправить бразильца в аренду в другой клуб. Однако также рассматривается вариант, чтобы дать игроку второй шанс при новом тренере - Кике Сетьене.

Напомним, что "Бавария" арендовала Коутиньо с возможностью выкупа за 120 миллионов евро. Позже "Барса" сбросила сумму выкупа до 90 миллионов.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл 32 матча, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

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