"Барселона" смирилась, что "Бавария" не выкупит Коутиньо даже по скидочной цене
"Барселона" уверена, что "Бавария" откажется выкупать хавбека Филиппе Коутиньо по окончании аренды.
По сведениям Diario Sport, руководство каталонцев может еще раз отправить бразильца в аренду в другой клуб. Однако также рассматривается вариант, чтобы дать игроку второй шанс при новом тренере - Кике Сетьене.
Напомним, что "Бавария" арендовала Коутиньо с возможностью выкупа за 120 миллионов евро. Позже "Барса" сбросила сумму выкупа до 90 миллионов.
В текущем сезоне Коутиньо сыграл 32 матча, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
Читайте также: "Бавария" вместо Коутиньо может подписать другого хавбека. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Аршавин подал в суд на бывшую сожительницу
-
"Интер" нацелился на защитника сборной Греции
-
1
"Барселона" смирилась, что "Бавария" не выкупит Коутиньо даже по скидочной цене
-
Сделал покер в гостевом матче ЛЧ, был в шаге от игры в России, боялся умереть во сне и думал о завершении карьеры: рассказываем историю фантастического Йосипа Иличича
-
РПЛ представила лучшие голы 22-го тура
-
"Интер" может заменить Лаутаро Мартинеса игроком "Манчестер Юнайтед"
-
Представитель "Баварии" контактировал с агентами Сане
-
Названы вероятные даты возобновления РПЛ
-
Икарди решил покинуть ПСЖ и вернуться в Италию
-
Кержаков высказался о переносе Евро-2020
-
"Оренбург" сообщил дату возобновления тренировок
-
"Бавария" готова продать трех футболистов
-
Клубы АПЛ призывают финансово помочь командам из низших лиг
-
"Эвертон" летом вновь попытается подписать хавбека "Интера"
-
1
"Интер" настаивает на включение хавбека "Барселоны" в сделку по Лаутаро Мартинесу
-
"Арсенал" попытается заполучить Умтити
-
Мане пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в Сенегале
-
У ПСЖ появился конкурент в борьбе за Пьянича
-
Появился один из вариантов проведения остатка сезона АПЛ
-
Три клуба АПЛ поборются за Смоллинга
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14