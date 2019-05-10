"Барселона" сможет бесплатно расстаться с Вальверде

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"Барселона" сможет бесплатно расстаться с Вальверде

"Барселона" может уволить Эрнесто Вальверде с поста тренера команды.

Напомним, что только в феврале Вальверде продлил соглашение с клубом до лета 2020 года. Однако как сообщает Sport.es, в договоре есть пункт, который позволяет любой из сторон разорвать контракт в одностороннем порядке без выплаты компенсации.

Вальверде принял "Барселону" летом 2017 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал чемпионат,  а также становился обладателем кубка и суперкубка страны.

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