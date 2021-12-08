"Барселона" сможет подписать Феррана Торреса при определенных условиях

Теги ферран торресбарселонаманчестер сити

"Барселона" сможет подписать Феррана Торреса при определенных условияхФото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

"Барселона" сумеет подписать испанского нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса в январское трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Фернандо Поло, если каталонский клуб и "горожане" станут более "гибкими" в своих текущих позициях, и если у "Барсы" будет достаточно бюджета с уходом игроков или доходами, то трансфер Феррана Торреса может стать реальным в январе.

Ранее сообщалось, что уход Фелиппе Коутиньо может стать ключом для "Барселоны" в плане новых подписаний.

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