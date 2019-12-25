"Барселона" сможет потратить на покупки в зимнее трансферное окно 75 миллионов евро

"Барселона" планирует потратить в ближайшее трансферное окно около 75 миллионов евро, передает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб намерен приобрести игроков не старше 25 лет, чтобы те смогли прогрессировать в команде.

Руководство "Барселоны" также думает о будущем хавбека Филиппе Коутинью, который играет в "Баварии" на правах аренды. Каталонцы готовы продать его не менее чем за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что три топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Коутиньо.

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