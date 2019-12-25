"Барселона" сможет потратить на покупки в зимнее трансферное окно 75 миллионов евро

21 Теги барселонафилиппе коутиньотрансферы

"Барселона" сможет потратить на покупки в зимнее трансферное окно 75 миллионов евро

"Барселона" планирует потратить в ближайшее трансферное окно около 75 миллионов евро, передает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб намерен приобрести игроков не старше 25 лет, чтобы те смогли прогрессировать в команде.

Руководство "Барселоны" также думает о будущем хавбека Филиппе Коутинью, который играет в "Баварии" на правах аренды. Каталонцы готовы продать его не менее чем за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что три топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Коутиньо.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Mutaloff: ДевАчки, продолжаете ваше совещание, признайте награду Месси и спокойно шпокайте друг дружку как и раньше" бггггг

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сам видишь,постоянно пытается себя тут продать,дырявых зовет,приглашает зарегистрироваться на каких-то сайах для быстрого секса)

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Шнюк
Шнюк

Попкой вертит?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Таких видео с его участием я пока не видел.

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Шнюк
Шнюк

Просто дятел-пидорас Карыч очень скромен.

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Карыч
Карыч

Читай шлюха дырявая и не ной! _____________________________________________________________________________________________________________ https://football.ua/countrieselse/400927-glavnye-tranzhiry-desjatka-klubov-kotorye-potratili-letom-bolshe-vsekh.html

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Эй,проститутка,ясно написано кто больше всего потратил за последние 10 лет.А ты сразу на другую тему перескочил.Щас 3 раз сливаться в унитаз будешь))Не спорь со мной,опять проиграешь,впрочем,как обычно))

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Карыч
Карыч

читай ниже шлюха бггггг

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Карыч
Карыч

Согласно данным аналитиков, первым клубом, потратившим более миллиарда евро на усиление состава, стал "Манчестер Сити" - 1,014 млрд. На втором месте вполне ожидаемо оказался "ПСЖ" - 913 млн, на третьем - "Реал" с 902 млн. _______________________________________________________________________________________________________________ https://rg.ru/2019/09/09/manchester-siti-pervym-potratil-milliard-evro-na-transfery.html

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Да все и так знают ,что ты шлюха ,зачем каждый раз представляешься?В итоге: барса больше всех потратила за последние 5 лет,ну и кто тут мешок?))

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Карыч
Карыч

Это только за этот год. И увидишь днвАчка, что ты как всегда обосралась! бгг

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не бузи,трансгендер радужный))

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Карыч
Карыч

Если продадут за 80-90, это будет ещё и не совсем плохо. Ведь он и в Баварии особо не блещет...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Сколько можно покупать? И так уже мешок 350 лямов выкинул в 3 последних года, и сами не знают за что )))"

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Карыч
Карыч

не ври!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

football.ua/spain/396238-barselona-potratila-bolee-milliarda-evro-na-transfery-za-poslednie-5-let.html

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Карыч
Карыч

читай сопляк ___________________________________________________________________________________________ Манчестер Сити" первым потратил миллиард евро на трансферы

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

У тя со зрением проблемы?Слился,вошь)иди к своим дырявым,они тя приласкают

Карыч
Карыч

Барса на четвёртом месте!

Карыч
Карыч

Что ты мне суёшь? По тратам на трансферы, Барса на третьем месте, Реал на втором. Школьник, учи матчасть!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Опять сливаешься,клоун!))

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