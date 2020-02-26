"Барселона" сможет рассчитывать только на 12 игроков в ответном матче с "Наполи"

У "Барселоны" возникли серьезнейшие кадровые проблемы перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи", который состоится 18 марта.

Из-за травм и дисквалификаций главный тренер каталонского клуба Кике Сетьен сможет рассчитывать только на 12 игроков основного состава.

В первой игре одноматчевые дисквалификации заработали полузащитники Серхио Бускетс и Артуро Видаль. В лазарете каталонцев находятся: Жорди Альба, Серхи Роберто, Усман Дембеле и Луис Суарес. Впрочем, Альба и Роберто могут восстановиться к ответному матчу.

Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью в Италии со счетом 1:1.

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