"Барселона" сможет рассчитывать только на 12 игроков в ответном матче с "Наполи"

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"Барселона" сможет рассчитывать только на 12 игроков в ответном матче с "Наполи"

У "Барселоны" возникли серьезнейшие кадровые проблемы перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи", который состоится 18 марта.

Из-за травм и дисквалификаций главный тренер каталонского клуба Кике Сетьен сможет рассчитывать только на 12 игроков основного состава.

В первой игре одноматчевые дисквалификации заработали полузащитники Серхио Бускетс и Артуро Видаль. В лазарете каталонцев находятся: Жорди Альба, Серхи Роберто, Усман Дембеле и Луис Суарес. Впрочем, Альба и Роберто могут восстановиться к ответному матчу.

Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью в Италии со счетом 1:1.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео можно вычеркнуть.Балласт он

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