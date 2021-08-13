"Барселона" сможет заявить новичков только при одном условии
"Барселона" испытывает проблемы с регистрацией новых футболистов, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, если действующие игроки "блауграны" не согласятся на понижение зарплаты, то клуб не сможет заявить новичков.
Несмотря на уход самого высокооплачиваемого футболиста Лионеля Месси, "Барса" не соответствует потолку зарплат в Ла Лиге.
Стоит отметить, что уже 15 августа каталонской команде предстоит стартовать в чемпионате матчем против "Реал Сосьедада".
Из-за вышеописанных трудностей участие в игре Эрика Гарсии и Мемфиса Депая находится под вопросом.
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Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион: известна сумма лота
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14