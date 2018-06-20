"Барселона" снизила цену на Гомеша

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"Барселона" снизила цену на Гомеша

"Барселона" всячески пытается продать португальского полузащитника Андре Гомеша и даже готова снизить цену на него, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб оценивает футболиста в 22 миллиона евро. Интерес к нему проявляют "Ювентус" и английские клубы.

В минувшем сезоне 24-летний Гомеш провел за "Барселону" 31 матч и отдал 1 голевой пас. Стоит отметить, что два года назад каталонцы заплатили за него 37 миллионов евро.

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