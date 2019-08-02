"Барселона" снизила цену на Коутиньо

"Барселона" не может продать своего полузащитника Филиппе Коутиньо в виду отсутствия предложений от других клубов.

Как сообщает Marca, чтобы привлечь потенциальных покупателей "блауграна" пошла на снижение стоимости звёздного бразильца.

Ранее "сине-гранатовые" требовали за 27-летнего футболиста 120 миллионов евро, а сейчас готовы с ним расстаться за 100 миллионов.

Также отмечается, что "Барса" не намерена ещё больше сбрасывать цену на Коутиньо, поскольку это может повредить репутации клуба.

Напомним, что полтора года назад за хавбека было заплачено 120 миллионов евро, ещё 25 миллионов "Ливерпуль" заработал на сделке за счёт бонусов.

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