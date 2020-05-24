"Барселона" снизила цену на Усмана Дембеле

"Барселона" готова продать французского нападающего Усмана Дембеле по сниженной цене, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб готов расстаться с футболистом за 42 миллиона евро. Столь низкая стоимость обусловлена травматичностью француза, а также его высокой зарплатой, которая составляет 12 миллионов евро в год. Интерес к игроку проявляет ПСЖ, а также несколько итальянских клубов, которые готовы его арендовать.

В настоящее время Дембеле восстанавливается после травмы и вернется в строй не раньше августа.

В нынешнем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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