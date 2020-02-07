"Барселона" снизила сумму выкупа Коутиньо

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"Барселона" снизила сумму выкупа Коутиньо

"Барселона" готова идти на компромиссы в вопросе продажи полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб проинформировал "Баварию" о возможности снижения суммы выкупа звёздного бразильца.

Если ранее "сине-гранатовые" требовали за хавбека 120 миллионов евро, то сейчас могут отпустить его в Мюнхен на постоянной основе за 80-90 миллионов.

Прошлым летом "Бавария" арендовала Коутиньо у "Барсы" за 8,5 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "ротен" 26 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

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