"Барселона" снизила сумму выкупа Коутиньо
"Барселона" готова идти на компромиссы в вопросе продажи полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб проинформировал "Баварию" о возможности снижения суммы выкупа звёздного бразильца.
Если ранее "сине-гранатовые" требовали за хавбека 120 миллионов евро, то сейчас могут отпустить его в Мюнхен на постоянной основе за 80-90 миллионов.
Прошлым летом "Бавария" арендовала Коутиньо у "Барсы" за 8,5 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "ротен" 26 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: "Барселона" нацелилась на игрока "Вулверхэмптона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
Пике прокомментировал кризис "Барселоны"
-
Смолов отказал "Манчестер Юнайтед" ради перехода в "Сельту"
-
Семак оценил игровые кондиции Малкома
-
"Барселона" снизила сумму выкупа Коутиньо
-
"Сочи" проиграл в товарищеском матче команде из ФНЛ
-
РФС поддержал реформу Кубка России
-
1
Стал известен размер бонусов футболистам "Ливерпуля" за победу в АПЛ
-
"Ювентус" начал переговоры с Дибалой о новом контракте
-
Головин занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков "Монако"
-
Альба жёстко высказался о конфликте Месси и Абидаля
-
"Арсенал" хочет вернуть Венгера
-
В 21-м веке "Реал" проиграл все одноматчевые стадии плей-офф на "Сантьяго Бернабеу"
-
Кокорин не ведёт переговоры с другими клубами
-
1
"Барселона" нацелилась на игрока "Вулверхэмптона"
-
"Спартак" пожаловался в ФИФА на "Крузейро"
-
"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер" ведут борьбу за хавбека "Ливерпуля"
-
Инспекторы УЕФА присвоили Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020
-
Черчесов рассказал о статусе Смолова в сборной России
-
1
Бартомеу прокомментировал вылет "Барселоны" из Кубка Испании
-
"Реал" впервые при Зидане пропустил 4 гола в одном матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|20
|29
|9
|Вольфсбург
|20
|27
|10
|Аугсбург
|20
|26
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|20
|15