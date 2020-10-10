"Барселона" снизит цену на Дембеле, чтобы продать его зимой

"Барселона" не отказалась от идеи избавиться от вингера Усмана Дембеле, пишет Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" готовы уменьшить стоимость француза с 80 до 50 миллионов евро.

Зимой каталонский клуб выставит 23-летнего футболиста на трансфер, поскольку его контракт истекает в июне 2021 года.

Напомним, что текущей осенью Дембеле интересовался "Манчестер Юнайтед", но сделка так и не состоялась.

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