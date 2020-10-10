"Барселона" снизит цену на Дембеле, чтобы продать его зимой
"Барселона" не отказалась от идеи избавиться от вингера Усмана Дембеле, пишет Sport.es.
По информации источника, "сине-гранатовые" готовы уменьшить стоимость француза с 80 до 50 миллионов евро.
Зимой каталонский клуб выставит 23-летнего футболиста на трансфер, поскольку его контракт истекает в июне 2021 года.
Напомним, что текущей осенью Дембеле интересовался "Манчестер Юнайтед", но сделка так и не состоялась.
Не пропустите: Депай прокомментировал срыв трансфера в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Порту" и "Бенфика" выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова
-
Мозес мог оказаться в "Спартаке" ещё в прошлом сезоне
-
Дзюба рассказал, как изменились его отношения с Соболевым
-
У "Валенсии" может смениться владелец
-
Серия "А" оказалась самой активной в последний день трансферного окна: ТОП-7 итальянских трансферов на флажке
-
Черчесов отреагировал на смерть Василия Кулькова
-
2
Куман считает, что "Барселона" сильнее "Ювентуса"
-
Защитник "Атлетико" Ариас получил жуткую травму в матче Колумбия - Венесуэла
-
Мостовой прокомментировал смерть Василия Кулькова
-
Хуана Мату зовут в Саудовскую Аравию
-
Хавбек "Марселя" отклонил предложение "Зенита"
-
"Барселона" снизит цену на Дембеле, чтобы продать его зимой
-
Джек Уилшер хочет поиграть за пределами Англии
-
Федун отреагировал на смерть экс-игрока "Спартака" Василия Кулькова
-
Ван Перси назвал пятёрку лучших голландских футболистов в истории
-
Аршавин: "Черчесов на год опоздал с приглашением Сафонова в сборную России"
-
"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала" и ПСЖ
-
Рэшфорд будет награждён рыцарским орденом
-
Умер бывший футболист "Спартака" Василий Кульков
-
У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14