"Барселона" снова попросила игроков пойти на сокращение зарплат. Футболисты отказались

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"Барселона" снова попросила игроков пойти на сокращение зарплат. Футболисты отказались

Руководство "Барселоны" снова попросило игроков пойти на сокращение зарплаты на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает RAC1.

Ранее сообщалось, что оклад футболистов каталонского клуба сократиться на 17% на три месяца. Клубу удалось сэкономить около 40 миллионов евро.

По данным источника, сине-гранатовые попросили игроков пойти на менее радикальное снижение зарплат, что поможет сохранить 10 миллионов евро. С предложением выступил президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу. Но футболисты отказались, так как чемпионат Испании в скором времени возобновится.

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