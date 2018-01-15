"Барселона" снова потеряла Дембеле

Каталонская "Барселона" снова потеряла своего вингера Усмана Дембеле, который перебрался в клуб только прошлым летом.

Как информирует официальный сайт "сине-гранатовых" во вчерашнем матче Ла Лиги против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна 20-летний француз получил травму подколенного сухожилия. Вне игры футболист будет находиться на протяжении ближайших трех-четырех недель. Вернуться на поле он должен в преддверии первой игры 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси".

Напомним, Месси остался доволен первыми днями Мины в "Барселоне". | soccernews.ru