"Барселона" снова потеряла Роберто

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто опять выбыл из строя из-за травмы.

28-летний футболист вышел на поле только во второй раз после двухмесячного перерыва и снова угодил в лазарет.

У испанского хавбека возникли проблемы с четырёхглавой мышцей правого бедра.

Степень серьёзности повреждения Роберто и сроки его восстановления станут известны после прохождения углублённого медобследования.

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