"Барселона" снова потеряла Роберто
Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто опять выбыл из строя из-за травмы.
28-летний футболист вышел на поле только во второй раз после двухмесячного перерыва и снова угодил в лазарет.
У испанского хавбека возникли проблемы с четырёхглавой мышцей правого бедра.
Степень серьёзности повреждения Роберто и сроки его восстановления станут известны после прохождения углублённого медобследования.
Не пропустите: "Барса" попробует подписать Агуэро, чтобы убедить Месси остаться. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Игнашевич обратился к Головину
-
Дюков переизбран на пост президента РФС до 2025 года
-
"Зенит" разгромил "Арарат-Армению" в товарищеском матче
-
"Аякс" по ошибке не заявил на Лигу Европы самого дорогого новичка в своей истории
-
У "Ливерпуля" худшая домашняя безголевая серия за 37 лет
-
У "Барселоны" в матче с "Гранадой" был лучший результат по ударам за последние 7 лет
-
Карпин порассуждал о возможном уходе из "Ростова"
-
Быстров готов бесплатно поиграть за "Тамбов"
-
"Манчестер Сити" повторил достижение "Арсенала" 19-летней давности
-
"Марсель" определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера
-
ЦСКА нацелился на экс-нападающего "Зенита"
-
"Барселона" снова потеряла Роберто
-
Клопп назвал причины поражения "Ливерпуля" от "Брайтона"
-
Лингард в дебютном матче за "Вест Хэм" забил больше голов, чем за два последних года в "Манчестер Юнайтед"
-
Куман прокомментировал камбэк "Барселоны" в игре с "Гранадой"
-
Названа официальная сумма долгов "Тамбова"
-
Определились финалисты чемпионата африканских наций
-
Карпин сравнил Норманна с часами
-
Гвардиола ярко высказался о результатах "Манчестер Сити"
-
Главные новости дня: 3 февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14