"Барселона" снова просмотрела в действии Горетцку

Теги барселоналеон горетцкашалькемайнц 05

"Барселона" снова просмотрела в действии ГоретцкуКаталонская "Барселона" продолжает интересоваться полузащитником гельзенкирхенского "Шальке" Леоном Горетцкой.

Как информирует El Mundo Deportivo, скауты "сине-гранатовых" в очередной раз следили за игрой 22-летнего хавбека в пятничном матче его команды против "Майнца".

В нынешнем сезоне Горетцка забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Шальке".

Напомним, Коутиньо отдает предпочтение "Барселоне" перед ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов в Кубке Германии: "РБ Лейпциг" принимает "Баварию""

Лига чемпионов в Кубке Германии: "РБ Лейпциг" принимает "Баварию""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 9 20
2 Бавария Мюнхен 9 20
3 РБ Лейпциг 9 19
4 Хоффенхайм 9 16
5 Шальке 9 16
6 Ганновер 96 9 15
7 Айнтрахт Франкфурт 9 14
8 Боруссия Менхенгладбах 9 14
9 Байер Леверкузен 9 12
10 Аугсбург 9 12
11 Герта 9 10
12 Майнц 05 9 10
13 Штутгарт 9 10
14 Вольфсбург 9 9
15 Фрайбург 9 8
16 Гамбург 9 7
17 Вердер Бремен 9 5
18 Кельн 9 2
Полная таблица

топ-5 тегов