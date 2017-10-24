"Барселона" снова просмотрела в действии Горетцку

Каталонская "Барселона" продолжает интересоваться полузащитником гельзенкирхенского "Шальке" Леоном Горетцкой.

Как информирует El Mundo Deportivo, скауты "сине-гранатовых" в очередной раз следили за игрой 22-летнего хавбека в пятничном матче его команды против "Майнца".

В нынешнем сезоне Горетцка забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Шальке".

Напомним, Коутиньо отдает предпочтение "Барселоне" перед ПСЖ. | soccernews.ru