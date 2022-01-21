"Барселона" снова теряет Фати

Фото твиттер "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати опять выбыл из строя из-за травмы.

19-летний футболист получил повреждение во время кубкового матча против "Атлетика" из Бильбао (2:3).

У вингера "сине-гранатовых" выявлены проблемы с двуглавой мышцей бедра. Точные сроки его восстановления станут известны позднее.

В текущем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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