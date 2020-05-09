"Барселона" снова теряет Умтити

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"Барселона" снова теряет Умтити

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити в очередной раз травмировался, сообщает официальный твиттер клуба.

У 26-летнего француза выявлено повреждение правого голеностопа. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барсу" всего 16 матчей, результативными действиями не отличался.

Напомним, что "сине-гранатовые" только вчера возобновили тренировочный процесс после двухмесячной паузы.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да сколько можно?!Когда уже дойдёт до Барта , что Месси делает из всех новичков таких же как он пешеходов-аутистов!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Купили бревно на свою голову!...Ставшее уже классикой идиотское решение Лео!

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