"Барселона" собирает "коалицию" против ПСЖ

"Барселона" обратилась к лучшим клубам Европы с предложением присоединиться к коалиции против ПСЖ.

Как сообщает L'Équipe, в течение последних нескольких дней представители каталонского клуба уже связались с некоторыми из европейских грандов и получили утвердительный ответ. В частности, ответ был получен от "Баварии" и "Ювентуса".

"Барселона" считает, что ПСЖ несет угрозу установленному порядку в европейском футболе.

Напомним, что парижане готовы выплатить прописанную в контракте бразильца сумму отступных, которая составляет 222 миллиона евро.

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