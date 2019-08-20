"Барселона" собирается арендовать Неймара
"Барселона" раздумывает над арендой форварда ПСЖ Неймара.
Как сообщает ESPN, "сине-гранатовые" решили арендовать бразильца с обязательством выкупа. Таким образом, клуб передумал использовать других своих футболистов в сделке для снижения стоимости Неймара.
Отмечается, что "Барселона" еще не определилась с суммой выкупа. Напомним, что в 2017 году ПСЖ приобрел Неймара за 222 миллиона евро.
Напомним, что в услугах футболиста также заинтересованы "Реал" и "Ювентус".
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|Гранада
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|Вильярреал
|1
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Эйбар
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