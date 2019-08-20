"Барселона" собирается арендовать Неймара

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"Барселона" собирается арендовать Неймара

"Барселона" раздумывает над арендой форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает ESPN, "сине-гранатовые" решили арендовать бразильца с обязательством выкупа. Таким образом, клуб передумал использовать других своих футболистов в сделке для снижения стоимости Неймара.

Отмечается, что "Барселона" еще не определилась с суммой выкупа. Напомним, что в 2017 году ПСЖ приобрел Неймара за 222 миллиона евро.

Напомним, что в услугах футболиста также заинтересованы "Реал" и "Ювентус".

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