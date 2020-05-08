"Барселона" собирается более чем на 30% сократить зарплатную ведомость клуба

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"Барселона" собирается более чем на 30% сократить зарплатную ведомость клуба

"Барселона" занимается разработкой бюджета на следующий финансовый год, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб в условиях кризиса рассчитывает сократить расходную часть, в частности, уменьшить зарплатную ведомость.

Сейчас на оклады "сине-гранатовые" тратят 680 миллионов евро, а по новому бюджету должны на 230 миллионов меньше (разница - почти 34%).

Впрочем, "Барса" пока не придумала как добиться урезания зарплат, ведь игроки вряд ли добровольно пойдут на это на постоянной основе.

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