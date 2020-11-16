"Барселона" собирается избавиться от шести футболистов



Руководство "Барселоны" приняло решение избавиться от шести футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен продать защитников Эктора Фирпо и Самуэля Умтити, полузащитника Матеуса Фернандеса и нападающего Мартина Брейтуэйта. Также "Барселона" хочет отдать в аренду молодых полузащитников Карлеса Аленью и Рикардо Пуча, которыми интересуются английские, итальянские, испанские и португальские клубы.

В нынешнем сезоне 29-летний Брейтуэйт провел пять матчей. 22-летний Фирпо принял участие в двух поединках. 22-летний Аленья и 21-летний Пуч сыграли по одному матчу. 27-летний Умтити и 22-летний Фернандес на поле не выходили.

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