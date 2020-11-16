"Барселона" собирается избавиться от шести футболистов

1 Теги барселонасамюэль умтитихуниор фирпомартин брейтуэйткарлес аленья

"Барселона" собирается избавиться от шести футболистов
Руководство "Барселоны" приняло решение избавиться от шести футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен продать защитников Эктора Фирпо и Самуэля Умтити, полузащитника Матеуса Фернандеса и нападающего Мартина Брейтуэйта. Также "Барселона" хочет отдать в аренду молодых полузащитников Карлеса Аленью и Рикардо Пуча, которыми интересуются английские, итальянские, испанские и португальские клубы.

В нынешнем сезоне 29-летний Брейтуэйт провел пять матчей. 22-летний Фирпо принял участие в двух поединках. 22-летний Аленья и 21-летний Пуч сыграли по одному матчу. 27-летний Умтити и 22-летний Фернандес на поле не выходили.

Не пропустите: "Барселона" и "Сити" не могут договорится о трансфере Гарсии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А Лео?Он практически ушёл или "ушли" его ...

Ответить

главное

Мирча Луческу может покинуть киевское "Динамо"

Мирча Луческу может покинуть киевское "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов