"Барселона" собирается купить форварда из-за травмы Суареса
"Барселона" намерена купить нападающего в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.
По сведениям издания, руководство клуба может принять такое решение в связи с травмой основного нападающего уругвайца Луиса Суареса. Ожидается, что в ближайшее время форвард перенесен операцию на колене. Сроки восстановления игрока составят 4-6 недель, но при худшем раскладе он пропустит до трех месяцев.
Стоит отметить, что в данный момент у "Барселоны" в атакующей линии есть Лионель Месси, Антуан Гризманн, Ансумане Фати и Карлес Перес.
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