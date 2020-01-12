"Барселона" собирается купить форварда из-за травмы Суареса



"Барселона" намерена купить нападающего в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство клуба может принять такое решение в связи с травмой основного нападающего уругвайца Луиса Суареса. Ожидается, что в ближайшее время форвард перенесен операцию на колене. Сроки восстановления игрока составят 4-6 недель, но при худшем раскладе он пропустит до трех месяцев.

Стоит отметить, что в данный момент у "Барселоны" в атакующей линии есть Лионель Месси, Антуан Гризманн, Ансумане Фати и Карлес Перес.

Не пропустите: "Барселона" вводит новые жесткие правила для игроков. | http://soccernews.ru