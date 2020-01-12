"Барселона" собирается купить форварда из-за травмы Суареса

Теги луис суаресбарселона

"Барселона" собирается купить форварда из-за травмы Суареса
"Барселона" намерена купить нападающего в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство клуба может принять такое решение в связи с травмой основного нападающего уругвайца Луиса Суареса. Ожидается, что в ближайшее время форвард перенесен операцию на колене. Сроки восстановления игрока составят 4-6 недель, но при худшем раскладе он пропустит до трех месяцев.

Стоит отметить, что в данный момент у "Барселоны" в атакующей линии есть Лионель Месси, Антуан Гризманн, Ансумане Фати и Карлес Перес.

Не пропустите: "Барселона" вводит новые жесткие правила для игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Слуцкий рассказал, какие цели стоят перед "Рубином" в нынешнем сезоне

Слуцкий рассказал, какие цели стоят перед "Рубином" в нынешнем сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов