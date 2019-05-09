"Барселона" собирается купить голкипера летом

"Барселона" проявляет интерес к венесуэльскому вратарю "Мильонариоса" Вилькеру Фариньесу, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 6-8 миллионов евро. Каталонцам Фариньес приглянулся в товарищеском матче за сборную Аргентины с Венесуэлой (3:1). В составе "Барселоны" он может стать заменой Ясперу Силлессену, который собирается покинуть клуб летом.

21-летний Фариньес в нынешнем сезоне провел за "Мильонариос" 13 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года.

Не пропустите: Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов. | http://soccernews.ru