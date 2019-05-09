"Барселона" собирается купить голкипера летом
"Барселона" проявляет интерес к венесуэльскому вратарю "Мильонариоса" Вилькеру Фариньесу, сообщает AS.
По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 6-8 миллионов евро. Каталонцам Фариньес приглянулся в товарищеском матче за сборную Аргентины с Венесуэлой (3:1). В составе "Барселоны" он может стать заменой Ясперу Силлессену, который собирается покинуть клуб летом.
21-летний Фариньес в нынешнем сезоне провел за "Мильонариос" 13 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года.
Не пропустите: Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В "Барселоне" уверены в трансфере лучшего молодого игрока мира-2018
-
2
Пять игроков "Ливерпуля" попали в сборную недели в Лиге Чемпионов
-
"Манчестер Сити" не будет покупать полузащитника "Спортинга"
-
Жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Пака, избитого Кокорина
-
"Барселона" собирается купить голкипера летом
-
2
"Барселона" определила двух кандидатов на замену Вальверде
-
Конте почти договорился с грандом Серии А
-
"Дьяволы" в пролёте. Что теперь делать "Манчестер Юнайтед"?
-
Неймар оспорил трёхматчевую дисквалификацию в еврокубках
-
Президент "Урала" заявил о готовности подписать Кокорина и Мамаева
-
1
Источник: "Манчестер Юнайтед" договорился о приобретении Дибалы
-
2
Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов
-
Лидеры "Баварии" недовольны работой Ковача
-
"Манчестер Сити" может продать Жезуса ради трансфера "нового Роналду"
-
"Ювентус" пытался переманить Клоппа
-
2
Ракитич отправился на вечеринку после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов
-
Официально: Демирбай стал игроком "Байера"
-
"Интер" готовит предложение по Джеко
-
Лукас Моура не сдержал эмоций в интервью после победы над "Аяксом"
-
Малафеев - о приговоре Кокорину: "Мне неинтересна эта тема"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30