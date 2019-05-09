"Барселона" собирается купить голкипера летом

Теги барселонамильонариосвилькер фариньестрансферы

"Барселона" собирается купить голкипера летом

"Барселона" проявляет интерес к венесуэльскому вратарю "Мильонариоса" Вилькеру Фариньесу, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 6-8 миллионов евро. Каталонцам Фариньес приглянулся в товарищеском матче за сборную Аргентины с Венесуэлой (3:1). В составе "Барселоны" он может стать заменой Ясперу Силлессену, который собирается покинуть клуб летом.

21-летний Фариньес в нынешнем сезоне провел за "Мильонариос" 13 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года.

Не пропустите: Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" определила двух кандидатов на замену Вальверде

"Барселона" определила двух кандидатов на замену Вальверде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 36 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 36 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе Хетафе 36 58
5 Валенсия Валенсия 36 55
6 Севилья Севилья 36 55
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 36 50
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Эйбар Эйбар 36 46
12 Леганес Леганес 36 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
15 Вильярреал Вильярреал 36 40
16 Леванте Леванте 36 40
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 36 38
18 Жирона Жирона 36 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов