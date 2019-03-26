"Барселона" собирается летом подписать защитника "Ливерпуля"

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"Барселона" собирается летом подписать защитника "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб намерен заполучить 26-летнего футболиста летом, когда он станет свободным агентом.

"Сине-гранатовые" видят в нём дублёра для основного левого фулбека команды Жорди Альбы.

В текущем сезоне Морено сыграл за "Ливерпуль" всего 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Трансферная стоимость испанца оценивается в 9 миллионов евро.

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