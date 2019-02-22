"Барселона" собирается подписать игрока "Атлетико"

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"Барселона" собирается подписать игрока "Атлетико"

"Барселона" планирует летом переманить левого защитника "Атлетико" Филипе Луиса, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб видит в опытном бразильце идеального дублёра для Жорди Альбы.

Напомним, что контракт 33-летнего футболиста с "матрасниками" истекает летом 2019 года, поэтому он может достаться "блаугране" бесплатно.

В текущем сезоне Луис сыграл за "Атлетико" 20 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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