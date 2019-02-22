"Барселона" собирается подписать игрока "Атлетико"
"Барселона" планирует летом переманить левого защитника "Атлетико" Филипе Луиса, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб видит в опытном бразильце идеального дублёра для Жорди Альбы.
Напомним, что контракт 33-летнего футболиста с "матрасниками" истекает летом 2019 года, поэтому он может достаться "блаугране" бесплатно.
В текущем сезоне Луис сыграл за "Атлетико" 20 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|24
|18