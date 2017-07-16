"Барселона" собирается предложить за Паулиньо 30 миллионов евро

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"Барселона" собирается предложить за Паулиньо 30 миллионов евро

"Барселона" готовит новое предложение по хавбеку "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" намерены предложить китайскому клубу 30 миллионов евро.

Напомним, что ранее китайцы отклонили предложение в 27 миллионов.

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