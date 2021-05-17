"Барселона" собирается уволить Кумана. Он останется только при одном условии

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Наставник "Барселоны" Рональд Куман близок к уходу с занимаемого поста, утверждает Sport.es.

По информации источника, решение об отставке голландского специалиста принято на 99 процентов.

У тренера есть только один шанс остаться в каталонском клубе - если ему не смогут найти достойного преемника.

Куман возглавляет "Барсу" с августа 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании. Что касается других турниров, то в Ла Лиге "сине-гранатовые" идут на третьем месте, а из Лиги Чемпионов они вылетели на стадии 1/8 финала.

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