"Барселона" собирается уволить Кумана. Он останется только при одном условии

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"Барселона" собирается уволить Кумана. Он останется только при одном условии

Фото bein SPORTS

Наставник "Барселоны" Рональд Куман близок к уходу с занимаемого поста, утверждает Sport.es.

По информации источника, решение об отставке голландского специалиста принято на 99 процентов.

У тренера есть только один шанс остаться в каталонском клубе - если ему не смогут найти достойного преемника.

Куман возглавляет "Барсу" с августа 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании. Что касается других турниров, то в Ла Лиге "сине-гранатовые" идут на третьем месте, а из Лиги Чемпионов они вылетели на стадии 1/8 финала.

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