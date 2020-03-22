"Барселона" собирается вернуть Аленью

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"Барселона" собирается вернуть Аленью

Полузащитник "Барселоны" Карлос Аленья, который выступает за "Бетис" на правах аренды, вернется в каталонский клуб летом, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, главный тренер каталонского клуба Кике Сетьен рассчитывает на футболиста в качестве игрока основного состава.

В ныненшем сезоне 22-летний Аленья провел пять матчей за "Барселону" и девять - в составе "Бетиса", отдав две результативые передачи. Его контракт с каталонцами действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Отличная новость! Алёнья - прямо сейчас может вести Барсу за собой! Его футбольный интеллект, опережает врёмя на десятки лет, у него левая как у Гути, правая как у Хави, но он гораздо сильнее, техничнее, интелектнуальней их (более совершенная модель так сказать)! А ещё же есть: Фати, Браутвейт, Манай, НО!!! Что бы Барса начала свое возрождение и победное шествие, для начала нужно разогнать старый балласт во главе с аргентинским хлюпиком, иначе механизм не запуститься! Они как китайские детали в швейцарских часах. Отработанный мусор, в лице: Суареса, Месси, Бускетса, Альбы, Пике - должен быть сожжён в ближайшем крематории!!! Другого пути - нет!!! Visca el Barca!

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