"Барселона" собирается вернуть Аленью

Полузащитник "Барселоны" Карлос Аленья, который выступает за "Бетис" на правах аренды, вернется в каталонский клуб летом, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, главный тренер каталонского клуба Кике Сетьен рассчитывает на футболиста в качестве игрока основного состава.

В ныненшем сезоне 22-летний Аленья провел пять матчей за "Барселону" и девять - в составе "Бетиса", отдав две результативые передачи. Его контракт с каталонцами действует до лета 2022 года.

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