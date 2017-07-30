"Барселона" собирается выплатить клаусулу Паулиньо

"Барселона" намерена приобрести хавбека "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, сообщает RAC1.

По информации ресурса, каталонский клуб согласился выплатить сумму отступных за игрока, которая составляет 40 миллионов евро.

В этом сезоне Паулиньо провел 26 игр, отметился 11 голами и 2 ассистами.

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