"Барселона" собирается выплатить клаусулу Паулиньо

Теги барселонапаулиньогуанчжоу

"Барселона" собирается выплатить клаусулу Паулиньо

"Барселона" намерена приобрести хавбека "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, сообщает RAC1.

По информации ресурса, каталонский клуб согласился выплатить сумму отступных за игрока, которая составляет 40 миллионов евро.

В этом сезоне Паулиньо провел 26 игр, отметился 11 голами и 2 ассистами.

Читайте также: "Барселона" может пожаловаться на ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов