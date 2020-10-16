"Барселона" собирается зимой продать двух форвардов и купить Депая

Во время зимнего трансферного окна линия атаки "Барселоны" претерпит изменения, пишет Sport.es.

По информации ресурса, в планах "сине-гранатовых" купить в январе нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.

Сообщается, что переход 26-летнего голландца уже согласован, поэтому сделка оценивается как очень вероятная.

В то же время "Барса" намерена избавиться от двух форвардов - Усмана Дембеле и Мартина Брейтуэйта. Клуб уже ищет для француза и датчанина варианты продолжения карьеры.

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