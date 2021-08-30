"Барселона" согласилась продать Мориба в "РБ Лейпциг"

Фото: инстаграм Илаиша Мориба/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба перейдет в "РБ Лейпциг", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, немецкий клуб договорился о переходу футболиста за 15 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. "Барселона" решила продать хавбека, так как не смогла договориться с ним о продлении контракта, который истекает через год.

18-летний Мориба является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 18 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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