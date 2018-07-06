"Барселона" согласилась продать основного игрока за 50 миллионов евро

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"Барселона" согласилась продать основного игрока за 50 миллионов евро

"Барселона" приняла предложение китайского клуба по трансферу бразильского полузащитника Паулиньо, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 50 миллионов евро и главный тренер команды Эрнесто Вальверде уже дал добро на продажу игрока.

Стоит отметить, что всего год назад хавбек перешел в "Барселону" из китайского "Гуанчжоу Эвергранд" за 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне 29-летний Паулиньо провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах и забил 9 голов.

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