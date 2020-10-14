"Барселона" согласна снизить запрашиваемую сумму за Дембеле

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"Барселона" согласна снизить запрашиваемую сумму за Дембеле

"Барселона" готова снизить цену на форварда Усмана Дембеле. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, "сине-гранатовые" отпустят 23-летнего француза в другую команду за 49 миллионов евро. Ранее сообщалось, что переговоры о продлении контракта с игроком не удались.

Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за клуб 75 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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