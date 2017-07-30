"Барселона" согласна выложить 120 миллионов евро за Дибалу

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"Барселона" согласна выложить 120 миллионов евро за Дибалу

"Барселона" все еще рассчитывает подписать форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "сине-гранатовые" готовы выложить за футболиста требуемые "Ювентусом" 120 миллионов евро.

Однако трансфер состоится в том случае, если Неймар перейдет в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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