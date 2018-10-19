"Барселона" согласна заплатить требуемую сумму за Кулибали

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"Барселона" согласна заплатить требуемую сумму за Кулибали

"Барселона" готовится в январе заполучить защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб готов выплатить за футболиста требуемые 100 миллионов евро. Боссы "Барселоны" полагают, что сенегалец в будущем займет лидирующие позиции в команде.

Напомним, что в сентябре Кулибали подписал новое соглашение с "Наполи" до 2023 года.

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