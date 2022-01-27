"Барселона" согласовала аренду Траоре
Фото: инстаграм Адама Траоре
Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре близок к возвращению в "Барселону".
По сведениям журналиста Жерара Ромеро, каталонцы договорились об аренде 26-летнго игрока до конца сезона на выгодных для клуба условиях.
Отмечается, что Траоре будет подписан на замену Усману Дембеле, которого отстранили от игр за отказ от продления контракта.
Траоре является воспитанником "Барселоны". В текущем сезоне на его счету один гол в 23 играх.
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|Валенсия
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|Вильярреал
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|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
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|Мальорка
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|20
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