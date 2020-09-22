"Барселона" согласовала контракт с английским талантом

"Барселона" договорилась по условиям контракта с защитником "Норвича" Максом Ааронсом, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист готов перебраться в стан каталонского клуба, даже в том случае, если арендное соглашение будет заключено без опции обязательного выкупа. "Норвич" хочет получить за Ааронса 20 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов. Впрочем, клубы могут договориться о снижении трансферной стоимости.

20-летний Ааронс является воспитанником "Норвича". Всего он провел за "канареек" 85 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Сыграл семь матчей за молодежную сборную Англии.

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