"Барселона" согласовала контракт с Вейналдумом

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум в ближайшее время может перейти в "Барселону".

По сведениям Diario Sport, каталонцы договорились с 29-летним голландцем о контракте по схеме "3+1".

Отмечается, что "Барса" предложит за игрока 15 миллионов евро плюс бонусы.

Соглашение Вейналдума с "Ливерпулем" истекает следующим летом. В минувшем сезоне он провел 47 матчей и забил 6 голов.

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